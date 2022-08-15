Доработать PHP скрипт на основе API Sendinblue.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки326 просмотров

У меня есть PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет список контактов на Sendinblue.

Надо доработать скрипт так, чтобы он проверял если такой контакт уже есть, но он не получал письма с рассылки за последние 60 дней, то удалить контакт из списка контактов и добавить еще раз.

API https://developers.sendinblue.com/

PHP
3 года назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
все ок
Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Илья
 
23 года
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Был
3 года назад
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Алексей
 
37 лет
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Был
2 года назад
3 года назад
illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Егор
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов(-1)
3 года назад

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