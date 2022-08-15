У меня есть PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет список контактов на Sendinblue.

Надо доработать скрипт так, чтобы он проверял если такой контакт уже есть, но он не получал письма с рассылки за последние 60 дней, то удалить контакт из списка контактов и добавить еще раз.

API https://developers.sendinblue.com/