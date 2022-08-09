Нужен программист Css/html/Ajax/Php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок475 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо сделать динамичную онлайн форму с выбором город/страна + дополнительная информация.

В идеале еще с возможность подтянуть с Википедии широту и долготу города. 

C ув. Алексей.

AJAXCSSHTMLPHP
3 года назад
NewLine
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Юрий
 
44 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Илья
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
103 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Геворг
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
52 отзыва
3 года назад
Арсений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов(-2)
3 года назад
Анатолий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
123 отзыва(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Правки на сайте

    Требуется добавить выпадающее меню в навигационную панель готового сайта. Необходимо изменить текущий дизайн в соответствии с прикрепленным скрином. Ожидается выполнение правок по веб-программированию.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание лендинг страницы при использовании Vue.Js, Java Script, HTML

    $35

    Требуется разработать лендинг страницу для учебного проекта с использованием Vue.js, Java Script, HTML и CSS. Уровень сложности — начальный-средний. Ожидаются креативные идеи и примеры. Примеры от преподавателя могут быть предоставлены в личных сообщениях.

    CSSHTMLJavaVue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Капча гугл

    Необходимо устранить проблему с капчей Google на сайте, которая иногда обходится роботами. Требуется обеспечить корректную проверку галочки при отправке формы и избежать ситуации, когда галочка не отображается в письме.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити новий функціонал на працюючому проєкті

    Шукається бекенд-спеціаліст на Java для доопрацювання API на сайті marketplace.eotua.com. Необхідно реалізувати функціонал для створення новин, відгуків, додавання відео з YouTube, логіки батарейки та управління товарами. Досвід роботи з фреймворком Spring обов'язковий.

    JavaNode.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити новий функціонал на працюючому проєкті

    Потрібен бекенд-розробник на Java для доопрацювання функціоналу на сайті marketplace.eotua.com. Завдання включає створення API для новин, відгуків, додавання відео з YouTube, реалізацію логіки батарейки та можливість додавання товарів. Вимоги: досвід роботи з фреймворком Spring.

    JavaNode.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для подключения на сайте соцсетей

    $150

    Создайте бот для подключения социальных сетей Twitter и Discord к сайту. Бот должен выполнять действия на запросы, с возможностью выбора действий, включая подключение только Twitter или кошелька с Twitter и Discord. Необходимо предусмотреть дополнительную строку для прокси, чтобы бот мог заходить на аккаунты под определенным прокси.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить и подключить API к сервису sudrf.ru

    Ищется специалист для настройки и подключения API сервиса sudrf.ru к платформе податьвсуд.онлайн. Необходимо реализовать функционал для определения подсудности по адресу, чтобы система могла отображать название и номер суда. Требуется также настройка парсера данных. Гарантируется достойная оплата.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывод большего обьема информации в таблицу на страничку из json

    Требуется опытный веб-программист для реализации динамического вывода большого объема информации в таблицу на страничке из JSON с пагинацией. Возможно применение вебсокетов. Примеры работ приветствуются.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать игру на UNITY под мобильные устройства.

    Ищется разработчик для создания детской игры на UNITY под мобильные устройства. Игра про трактор, собирающий урожай. Необходимо реализовать логику игры. Оплата по завершению или раз в неделю через трекер Hubstaff. Укажите опыт, ставку, часы работы и часовой пояс в отклике.

    Unity
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад