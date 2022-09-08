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Завершен21 заявка728 просмотров

Здравствуйте,

На готовом сайте нужно добавить выпадающее меню в навигационной панели.

Прикрепляю скрин как реализовано сейчас и как хотел бы чтобы выглядело.

Прошу оставлять заявку с контактом для связи (телеграмм / скайп).

3 года назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Быстро и профессионально. Рекомендую
Адекватный и вежливый человек. Рекомендую к сотрудничеству!

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