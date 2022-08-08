Добрый день.

Все нижеперечисленное нужно сделать максимально быстро, максимум 8-9 августа (до вечера)

Присылайте, что сможете, что не сможете, сколько будет стоить

1. На детальной странице оффера, при наведение курсора на значки, всплывающее окно постоянно скрывается и раскрывается. видно на видео с 8сек https://skr.sh/vFHOfKRfsFM

Что нужно сделать: посмотреть из-за чего это - исправить

2. Ссылка 1 , и менять теги, то заголовок не меняется https://skr.sh/vFHKPS4pamn?a

В принципе перейдя с микрозаймов в определенный тег, меняется url сайта и заголовок, а после заголовок не меняется. https://skr.sh/vFHlfRiykIk?a

Тег не выделен, при выборе С плохой кредитной историей Ссылка 2

Меняешь теги, ссылка не меняется, заголовок тоже https://skr.sh/vFIvYEK25wQ

Что нужно сделать: я думаю. чтобы избежать вот этих проблем, когда подсвечивается не то что нужно и не выводятся метатеги выбранных пунктов меню.

Можно просто сделать данные пункты меню кликабельными.

Просто сейчас идёт так, что Один раз (первый самый) когда кликаешь - то на страницу, куда кликнул - переходит, а потом уже если захочешь кликнуть - не переходит.

Нужно сделать так, чтобы:

- всякий раз когда кликаешь переходило на страницу куда кликнул

- при переходе на страницу выводился H1 (ну тут наверное он и так будет выводиться)

- зеленым цветом подсвечивался лишь тот "тип" - куда перешел, а не по 4-5 штук как бывает сейчас

А и почему-то "пропадает" иногда кнопка - ВСЕ.

https://skr.sh/vFI1AqVTX6r

3. https://skr.sh/vFIxxScf3rL

если на странице выведены все подходящие организации - то кнопку Еще нужно убирать.

и вот еще 4й пункт

4.

Ссылка 3

Ссылка 4

и аналогично на страницах "карточках" кредиток и дебеток:

Ссылка 5

Внизу вот есть такое:

http://joxi.ru/Q2Kxg1JhLY3zZA

Как я понял - это как-то "дублируется" с тем, что располагается в верхнем-главном меню

Что нужнО: или убрать это или сделать с каждой такого выражения ссылку на соответствующую страницу.. ну и может какой-то Заголовок приделать. Наподобие:

Популярные категории

5.когда я нахожусь в любых подкатегориях (микрозаймов, дебеток или кредиток)

то в левом меню ссылки на подкатегории нормальные.

но если я захожу в карточки товаров (микрозаймов, кредиток и дебеток) то все ссылки "битые" в левом меню

Например:

Подкатегории Микрозаймов. Ссылка

На киви - нормальная ссылка

Карточка Микрозаймов вот такая

битая.. и так все ссылки идут

https://site.ru//алиас страницы

как это поправить