Требуется специалист для настройки работы фильтра характеристик и устранения проблем с отображением изображений товаров в интернет-магазине на Битрикс. Уже имеется подключение к 1С и готовый фильтр. Сотрудничество возможно на долгосрочной основе, с поддержкой со стороны 1С.
Нужно внести некоторые доработки на сайт (CMS Вордпресс)
Добрый день.
Все нижеперечисленное нужно сделать максимально быстро, максимум 8-9 августа (до вечера)
Присылайте, что сможете, что не сможете, сколько будет стоить
1. На детальной странице оффера, при наведение курсора на значки, всплывающее окно постоянно скрывается и раскрывается. видно на видео с 8сек https://skr.sh/vFHOfKRfsFM
Что нужно сделать: посмотреть из-за чего это - исправить
2. Ссылка 1 , и менять теги, то заголовок не меняется https://skr.sh/vFHKPS4pamn?a
В принципе перейдя с микрозаймов в определенный тег, меняется url сайта и заголовок, а после заголовок не меняется. https://skr.sh/vFHlfRiykIk?a
Тег не выделен, при выборе С плохой кредитной историей Ссылка 2
Меняешь теги, ссылка не меняется, заголовок тоже https://skr.sh/vFIvYEK25wQ
Что нужно сделать: я думаю. чтобы избежать вот этих проблем, когда подсвечивается не то что нужно и не выводятся метатеги выбранных пунктов меню.
Можно просто сделать данные пункты меню кликабельными.
Просто сейчас идёт так, что Один раз (первый самый) когда кликаешь - то на страницу, куда кликнул - переходит, а потом уже если захочешь кликнуть - не переходит.
Нужно сделать так, чтобы:
- всякий раз когда кликаешь переходило на страницу куда кликнул
- при переходе на страницу выводился H1 (ну тут наверное он и так будет выводиться)
- зеленым цветом подсвечивался лишь тот "тип" - куда перешел, а не по 4-5 штук как бывает сейчас
А и почему-то "пропадает" иногда кнопка - ВСЕ.
если на странице выведены все подходящие организации - то кнопку Еще нужно убирать.
и вот еще 4й пункт
4.
и аналогично на страницах "карточках" кредиток и дебеток:
Внизу вот есть такое:
Как я понял - это как-то "дублируется" с тем, что располагается в верхнем-главном меню
Что нужнО: или убрать это или сделать с каждой такого выражения ссылку на соответствующую страницу.. ну и может какой-то Заголовок приделать. Наподобие:
Популярные категории
5.когда я нахожусь в любых подкатегориях (микрозаймов, дебеток или кредиток)
то в левом меню ссылки на подкатегории нормальные.
но если я захожу в карточки товаров (микрозаймов, кредиток и дебеток) то все ссылки "битые" в левом меню
Например:
Подкатегории Микрозаймов. Ссылка
На киви - нормальная ссылка
Карточка Микрозаймов вот такая
битая.. и так все ссылки идут
https://site.ru//алиас страницы
как это поправить
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