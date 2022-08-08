Требуется разработка скрипта для получения текущих курсов с криптобиржи Бинанс без входа в аккаунт. Скрипт должен отправлять данные в Гугл таблицу и обеспечивать обновление в реальном времени. Необходимо учитывать актуальность данных и их правильную передачу в таблицу.
Настройка работы фильтра товаров в интернет-магазине на Битрикс
Интернет-магазин botforts.ru (Битрикс, ред.Бизнес)
Уже подключен к 1С.
Нужно:
1. Разобраться, почему не выводятся картинки товаров
2. Настроить работы фильтра характеристик (сам фильтр готов)
Со стороны 1С есть сотрудник, который готов помочь. Ваши работы только на стороне сайта.
Далее на сайте еще будет много работ, поэтому планируется долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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