Интернет-магазин botforts.ru (Битрикс, ред.Бизнес)

Уже подключен к 1С.

Нужно:

1. Разобраться, почему не выводятся картинки товаров

2. Настроить работы фильтра характеристик (сам фильтр готов)

Со стороны 1С есть сотрудник, который готов помочь. Ваши работы только на стороне сайта.

Далее на сайте еще будет много работ, поэтому планируется долгосрочное сотрудничество.