Настройка работы фильтра товаров в интернет-магазине на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка426 просмотров

Интернет-магазин botforts.ru (Битрикс, ред.Бизнес)

Уже подключен к 1С.

Нужно:

1. Разобраться, почему не выводятся картинки товаров

2. Настроить работы фильтра характеристик (сам фильтр готов)

Со стороны 1С есть сотрудник, который готов помочь. Ваши работы только на стороне сайта.

Далее на сайте еще будет много работ, поэтому планируется долгосрочное сотрудничество. 

3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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