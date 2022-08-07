Есть конфигурационный файл udp.ovpn предоставленный vpn сервером, устанавливаю прям в роутере. При проверке сети, есть утечка DNS. Сервис VPN помочь не может, возможно нужно покопаться в самом файле

при добавлении строки block-outside-dns соединение не происходит. На сам комп доп софт устанавливать нельзя