Поставить рекапчу на лендинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка289 просмотров

Нужно поставить рекапчу на сайт лендинг на WordPress и вывести записи с инстаграм последних 4 записи.

Работа не пыльная и быстрая.

Укажите стоимость.

По времени желательно в течении часа сделать.

WordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$16
1 день
Escrow
Лучший исполнитель, с которым здесь работал. Всегда на связи, понимающий, любые правки делает в считанные минуты. Несмотря на возраст, Андрей на порядок больше знает программирование, чем любой взрослый человек. Вот это я понимаю Профессионал своего дела с большой буквы. Супер.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

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