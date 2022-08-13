Лучший исполнитель, с которым здесь работал. Всегда на связи, понимающий, любые правки делает в считанные минуты. Несмотря на возраст, Андрей на порядок больше знает программирование, чем любой взрослый человек. Вот это я понимаю Профессионал своего дела с большой буквы. Супер.