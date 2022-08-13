Требуется реализовать редирект и склейку доменов для интернет-магазина на базе Django. Также необходимо исправить ошибки в модуле, который генерирует товарный фид в формате XML. Ожидается качественное выполнение задач с учетом всех технических требований.
Поставить рекапчу на лендинг
Нужно поставить рекапчу на сайт лендинг на WordPress и вывести записи с инстаграм последних 4 записи.
Работа не пыльная и быстрая.
Укажите стоимость.
По времени желательно в течении часа сделать.
Выбранный исполнитель
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