Здравствуйте!

Есть сайт из которого нужно извлечь данные, есть 3к товарных позиций которые нужно извлечь, т.е. все подряд позиции не нужны, непосредственных урлов к позициям нет (урл находится в некоторой зависимости от названия товарной позиции, но нет 100% соответствия), сайт использует капчу.

Нужно парсить сайт и отдавать мне раз в сутки данные по ценам на эти товарные позиции в csv.

Приветствуются люди с примерами решения подобных задач.

Бюджет обсуждается.