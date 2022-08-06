Парсинг сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок536 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт из которого нужно извлечь данные, есть 3к товарных позиций которые нужно извлечь, т.е. все подряд позиции не нужны, непосредственных урлов к позициям нет (урл находится в некоторой зависимости от названия товарной позиции, но нет 100% соответствия), сайт использует капчу.

Нужно парсить сайт и отдавать мне раз в сутки данные по ценам на эти товарные позиции в csv.

Приветствуются люди с примерами решения подобных задач.

Бюджет обсуждается.

3 года назад
dmitriyatwork
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