Необходимо реализовать личный кабинет пользователя с функциями регистрации и логина. Кабинет должен позволять добавлять, удалять и обновлять записи пользователя. Интеграция с базой данных сайта обязательна. Подробности в приложенном файле.
Расширенный хайд для cms dle
Нужно сделать расширенный хайд новости на dle. Не показывать выбранные новости пользователям до определенных действий. Подробное тз отправлю в лс.
Заявки фрилансеров
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