Расширенный хайд для cms dle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка462 просмотра

Нужно сделать расширенный хайд новости на dle. Не показывать выбранные новости пользователям до определенных действий. Подробное тз отправлю в лс.

DLE
3 года назад
alexsidorenko
57 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад

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