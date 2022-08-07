Регистрация, логин в кабинет, добавление / обновление записей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок863 просмотра

Детальное описание задачи - в приложенном файле.

Коротко, необходимо реализовать личный кабинет пользователя сайта с функциями регистрации, логина и работы с записями пользователя в кабинете (добавление, удаление, обновление и т.д.). Демо-версия того, что нужно сделать, доступна здесь https://inspektorpraci.eu/rekruting  - закладки "Добавить вакансию" и "Редактировать вакансии" - логин alina пароль rabota). Кабинет должен работать с таблицами базы данных сайта (детали в файле).

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