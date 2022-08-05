Требуется опытный веб-программист для обновления API на сайте. Приложено техническое задание, необходимо выполнить работу в установленные сроки. Ожидается предоставление информации о стоимости и сроках выполнения.
Встроить смарт-контракты в сайт по NFT
Сами контракты написаны, сайт на голом html + php
Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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