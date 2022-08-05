Требуется подключить новый дизайн к главной странице и одной внутренней странице сайта на самописной ЦМС. Необходимо обеспечить дублирование записей Блога на обеих языковых версиях и сохранить высокий PageSpeed Insights. Исполнитель должен иметь опыт разработки многостраничных сайтов с ЦМС и навыки в php, html, css и js.