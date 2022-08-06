Обновление API на сайте

Требуется разработка сайта с функцией регистрации пользователей по номеру телефона и подтверждением через SMS. Реализовать пополнение счетов с помощью USDT и оплату картой, а также автозачисление. Пользователи должны получать уведомления о выводе средств. Дизайн сайта предпочтительно в сине-черно-красной цветовой гамме. При регистрации по реферальной ссылке пользователи получают бонус 20 злотых.