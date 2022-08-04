Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок507 просмотров

Примера ещё нету На сайте должна быть регистрация по номеру телефона и подтверждение по смс номер польский Должно быть пополнение с юсдт счета и оплата картой автозачисление Вывод я буду сам выводить На карту Или же юсдт счёт Но так чтобы мне приходило уведомление когда кто то выводит и куда Так чтобы деньги отображались в личном кабинете Дизайн на ваше усмотрение Но желательно что сине чёрное и красное не ярко А мутные Человек прирегистрации по реф ссылке получает бонус 20 злот Он может их вывести или поставить под процент На 5 10 15 30 100 дней

3 года назад
guest_1659619904477
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 минут назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Ігор
 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
27 отзывов
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Максим
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
онлайн
287 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Проекционный калькулятор

    $325

    Требуется разработать скрипт проекционного калькулятора, который можно разместить на сайте. Калькулятор должен брать данные из карточек товаров и открываться в поп-ап окне. В случае отсутствия данных сохраняется кнопка Заказать демонстрацию. Калькулятор должен быть графически идентичен оригиналу и адаптивен для всех устройств.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • На сайт Джумала сделать формы заказов

    $15

    Требуется разработать и разместить формы заказов на сайте Джумала, аналогичные формам на сайте podborauto.ru. Необходимы формы для заявки на подбор авто, продажи авто и обратного звонка. Функционал кнопок должен соответствовать дизайну сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка модуля tabs.next Aspro.Next, Bitrix

    Задача включает доработку существующего модуля tabs.next Aspro.Next для платформы Bitrix или разработку нового модуля по предоставленному техническому заданию. Верстку выполнять не требуется. Ожидается качественное выполнение с учетом всех требований.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка редиректов на сайте PHP

    Разработайте калькулятор на PHP, который будет осуществлять редиректы в зависимости от вычисленного результата. Ключевое требование — корректная настройка логики редиректов на основе полученных данных.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка выборки данных в коробочной версии Битрикс

    Требуется настроить выборку данных в Битрикс для отображения таблиц звонков за предыдущий день. Необходимы две таблицы: подробная и сводная, показывающие количество обработанных менеджером клиентов за день. Все детали указаны в приложении с ТЗ. Обсуждение вопросов перед началом работы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Допомогти з розробкою бібліотеки на JavaScript

    $20

    Потрібна допомога в розробці JavaScript бібліотеки, схожої на fancybox. Необхідно реалізувати безкінечний скрол для слайдера та виправити баги, пов'язані з анімацією при швидкому скролі. Завдання підходить для тих, хто має вільний час і бажання програмувати.

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо внести правки на сайте

    $30

    Требуются правки на сайте smartcoin.kz, разработанном на blade laravel. Необходимо изменить шрифт, адаптировать блоки и улучшить мобильную версию. Работа до полного утверждения с заказчиком, требуется постоянная связь в течение 6 часов в день.

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Увеличить цену на все товары в два раза в магазине woocomerce

    Необходимо увеличить цену на все товары в магазине WooCommerce в два раза. Ожидается выполнение корректировки цен в соответствии с требованиями платформы. Задача требует опыта работы с WooCommerce и навыков веб-программирования.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка кастомного вывода денег с wordpress с использованием dokan

    Требуется разработка PHP скрипта для кастомного вывода средств с WordPress с использованием плагина Dokan версии 3.5.0. Необходимо добавить три новых способа вывода: Qiwi, Yoomoney и Tether, а также предусмотреть возможность указания email/телефонного номера для оплаты. Требуются знания WordPress и PHP.

    PHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад