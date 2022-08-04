Примера ещё нету На сайте должна быть регистрация по номеру телефона и подтверждение по смс номер польский Должно быть пополнение с юсдт счета и оплата картой автозачисление Вывод я буду сам выводить На карту Или же юсдт счёт Но так чтобы мне приходило уведомление когда кто то выводит и куда Так чтобы деньги отображались в личном кабинете Дизайн на ваше усмотрение Но желательно что сине чёрное и красное не ярко А мутные Человек прирегистрации по реф ссылке получает бонус 20 злот Он может их вывести или поставить под процент На 5 10 15 30 100 дней