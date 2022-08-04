Займаюсь розробкою не так давно, тому і стикнувся з труднощами в розробці. Я працюю над бібліотекою (схожа на fancybox), можливо ви знаєте цю бібліотеку. Саму бібліотеку я майже закінчив, проте так як я не сильний в фронтенді є баги, неточності, є моменти які можна оптимізувати і тд. Всі елементи у мене створються динамічно. Це завдання швидше для тих у кого є вільний час і бажання програмувати)

На даному етапі, мені потрібно допомогти:

1. Зробити бескінечний скрол для слайдера.

2. Пофіксити баг (при швидкому скролі слайди перемикаються без анімації)

Бюджет невеликий, бо самі розумієте це не комерційний додаток, а додаток для власного навчання