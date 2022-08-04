Написать чат бот для общения через Facebook Messenger, Instagramm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки415 просмотров

Нужно написать веб приложене для мониторинга рекламы, получения лидов и общения с клиентами через Facebook Messenger, Instagramm, WhatsApp (чат бот)

Требования:

  • Язык программирования желательно PHP / Python
  • Опыт написания подобных приложений
  • Опыт получения доступа к Facebook API
  • Опыт работы с Facebook API
  • Получить благодарность и финансовое вознаграждение! 
PHPPython
год назад
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