Требуется доработка интернет-магазина видеорегистраторов на платформе iNSALES. Задачи включают настройку фильтрации и сортировки товаров, проработку карточек с уникальными описаниями и характеристиками, переименование фотографий с водяным знаком, а также подключение системы оплаты и служб доставки. Возможны дополнительные доработки после утверждения.
Backend Nest Js
Ищем молодого, амбициозного и инициативного специалиста с желанием набраться полезного опыта в интересном проекте.
Предоставим бонусы за добросовестную работу и возможность сотрудничества на долгосрочной основе
Стек
Node.js (Typescript).
frameworks: Nest.JS
Требования:
знание Gitlab
знание API
знание Docker Compose
знание CI/CD
знание WebSocket
опыт работы с базами данных, умение писать и оптимизировать запросы
Если какой-то пункт не знаете, ничего страшного
Оставляйте свой телеграмм, все там распишу подробней
Заявки фрилансеров
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