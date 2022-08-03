Backend Nest Js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок704 просмотра

Ищем молодого, амбициозного и инициативного специалиста с желанием набраться полезного опыта в интересном проекте.

Предоставим бонусы за добросовестную работу и возможность сотрудничества на долгосрочной основе

Стек

Node.js (Typescript).

frameworks: Nest.JS

Требования:

знание Gitlab

знание API

знание Docker Compose

знание CI/CD

знание WebSocket

опыт работы с базами данных, умение писать и оптимизировать запросы

Если какой-то пункт не знаете, ничего страшного

Оставляйте свой телеграмм, все там распишу подробней

DockerJavaScriptNestJSNode.jsTypeScript
3 года назад
Yahoooo
40 лет
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