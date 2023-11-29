Разный heade на разных страницах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки225 просмотров

Всем привет, есть сайт на wordpress нужно сделать так, чтоб на главной странице отображался один header а на всех остальной второй и на новых которые будут создаваться так же второй header

WordPress
3 года назад
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zvekov
Юра 
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

zvekov
Юра 
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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