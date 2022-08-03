Fullstack developer
Создаю Single Page Apps (SPA), Progressive Web Apps (PWA), нативные и универсальные приложения на основе JAMstack.
Есть опыт в DevOps, Linux, SEO.
Вне кворка работаю по трекеру (Clockify).
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Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
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