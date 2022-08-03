zvekov

Юра zvekov

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Fullstack developer

Создаю Single Page Apps (SPA), Progressive Web Apps (PWA), нативные и универсальные приложения на основе JAMstack.

Есть опыт в DevOps, Linux, SEO.

Вне кворка работаю по трекеру (Clockify).

Подробнее на zvekov.com

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
год назад
Разный heade на разных страницах
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!