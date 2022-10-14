Заказать калькулятор стоимости

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  • Калькулятор стоимости перегородок

    $150

    Калькулятор расчета стоимости перегородок, по аналогии как калькулятор стоимости окон. Калькулятор должен иметь админку с возможностью изменения цен компонентов. Должен хранить информацию с возможностью сортировки по столбцам. Калькулятор не будет размещаться в ...

    Калькулятор стоимости
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработать калькулятор стоимости грузов авто транспортом по РФ

    $500

    Для экспедиторской компании нужно разработать калькулятор стоимости грузов, объяснил проблему которая есть - более подробно в файле pdf который прикрепил, там же расписано примерное тз, хотелось бы увидеть какие то предложение от исполнителей. просьба подробно ...

    Калькулятор стоимости
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Калькулятор

    Калькулятор стоимости услуги для встраивания в сайт. Емейл оповещения о созданном заказе. Интеграция с платёжной системой. телега Company_95

    Калькулятор стоимости
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Вёрстка 1 страницы

    Нужна адаптивная вёрстка (html,css,js, бутстрап подходит) 1 довольно насыщенной страницы,  разработка среднесложного калькулятора стоимости услуг в рамках этой же страницы, прикручивание скрипта коллтрекинга, добавление js целей яндекс метрики, настройка отправки форм в почту. нужно успеть к ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapКалькулятор стоимости
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Написать простой калькулятор

    Сайт [url=http://project6483513.tilda.ws/]http://project6483513.tilda.ws/[/url] Необходимо между блоками Наши услуги и Наши преимущества добавить блок калькулятора стоимости услуг Данные будут браться из таблицы excel Подробнее как должен работать калькулятор показано в видео Ссылка на фигма [url=https://www.figma.com/file/NRX2hjC8s9KQV4k31zv8kf/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id=0%3A1&amp;t=hTXZ14bhmrbBLJaa-1]https://www.figma.com/file/NRX2hjC8s9KQV4k31zv8kf/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id=0%3A1&amp;t=hTXZ14bhmrbBLJaa-1[/url] Бюджет 1500 т. рублей. я могу даже предоставить ...

    FigmaКалькулятор стоимости
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • JQuery скрипт калькулятора

    $10

    Нужен Jquery скрипт калькулятора стоимости товаров. Таблица: наименование товара, единица измерения, цена (до сотых), количество (до тысячных), сумма (до сотых) Возможность добавления, удаления строки таблицы (позиции товара), перемещения строк между собой (изменение порядка drag'n'drop). При введении данных цена-количество считается ...

    jQueryСкрипт калькуляторКалькулятор стоимости
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сайт на WordPress

    Необходимо создать одностраничный сайт по теме лазерная резка металла – предложение услуг по лазерной резке металла. На сайте должен быть калькулятор стоимости резки. Пользователь должен выбрать толщину листового металла, указать количество контуров (точек пробоя) и общую ...

    WordPressСайт на WordPressКалькулятор стоимости
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать на сайте блок с калькулятором цен, подключить CRM

    Задача: отредактировать карточки товара на тильде на основе референса. В референсе используется приём сайта-калькулятора цен. Сайт на тильде разрабатывается дизайнером-веб-разработчкиком, но его знаний не хватает, нужен программист. Нужно будет совместно с дизайнером обговорить задачу и ...

    TildaКарточки товаровКалькулятор стоимости
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Скрипт не выводит русские буквы Word Press

    $10

    Задача - руссифицировать вывод скрипта Word Press. Имеется: калькулятор стоимости ремонта (первое прикрепленное изображение) В рамочке выводится рассчитанная стоимость, но только на английском. При смене слов на русские получается вот такая история (второе изображение). Калькулятор создан на ...

    Калькулятор стоимости
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Поправить форму заказа на html-сайте

    Форма заказа состоит из калькулятора стоимости и полей с контактной информацией, нужно убрать калькулятор, оставить только форму заказа. На скриншоте пояснение. Постоплата.

    HTMLКалькулятор стоимости
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сервис на Опенкарт

    Предположим, что есть стандартный интернет магазин на опенкарт. Для него необходимо создать что-то типа дополнительного сервиса или расширить возможности самого сайта, путем добавления некоторого функционала. 1. Кабинет клиента, с возможность добавить туда домашнего животного. 2. Календарь вакцинации животного. 3. ...

    OpenCartКалькулятор стоимости
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать калькулятор расчета цены порезки металла

    Калькулятор стоимости резки металла нужно сделать на отдельной странице сайта [url=http://candle.ua]http://candle.ua[/url] (в идеале, но можно и на отдельном сайте), алгоритм работы: 1. Выбираем опции - толщину, вид материала и кол-во штук, наш/не наш материал 2. Загружаем файл ...

    WordPressКалькулятор стоимости
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт на Word Press

    Сделать калькулятор стоимости недвижимости (не сложный) Сделать статистику роста цен на недвижимости Установить плагин недвижимости (или взять с нашего старого сайта) чтобы сохранились все фильтры поиска Сделать страницу карточки товара  Доработать меню Более подробно по ТЗ отвечу в ЛС.

    Карточки товаровКалькулятор стоимости
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт конфигуратор персонального компьютера

    Разработать основу сайта который будет в последствии доделываться требуется  База данных с комплектующими ( можно заполнить вариантами для теста)  Сайт должен содержать калькулятор стоимости, так же всю информацию про комплектующие нужно получать с базы данных Подробнее распишу если вы ...

    Калькулятор стоимости
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать калькулятор стоимости пригона автомобиля из США (Wordpress)

    Нужен калькулятор расчета стоимости как на данном сайте https://auto-man.com.ua/page14899728.html он должен быть адаптивным Предложите стоимость и сроки

    WordPressHTMLКалькулятор стоимости
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Калькулятор стоимости готовой продукции

    $1500

    Необходимо разработать онлайн веб-приложение для расчета стоимости окна, двери или комбинации из нескольких окон и дверей. В приложении пользователь строит свой продукт. Более подробно в прикреплённом файле в формате docx.

    Калькулятор стоимости
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Разместить калькулятор стоимости доставки Почты и СДЭКа.

    На сайте нужно разместить калькулятор доставки, где клиент вбивает свой индекс и вводит вес и габариты, программа автоматически производит пересчет стоимости доставки по новым данным, а также указывает срок доставки. Сайт на Вордпресс.

    WordPressКалькулятор стоимости
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Обновление интернет-магазина на ShopScript 8

    Натяжка нового дизайна на движок. Десктоп и мобильная адаптация имеются, 10 страниц. Создание и доработка модулей под нужды магазина: модули импорта и экспорта, улучшение системы поиска по сайту, создание калькулятора стоимости некоторых групп товаров, создание связи между папками галереи фотографий ...

    Google AdsКалькулятор стоимости
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад