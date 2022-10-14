Разработать основу сайта который будет в последствии доделываться требуется База данных с комплектующими ( можно заполнить вариантами для теста) Сайт должен содержать калькулятор стоимости, так же всю информацию про комплектующие нужно получать с базы данных Подробнее распишу если вы ...