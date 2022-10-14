Калькулятор расчета стоимости перегородок, по аналогии как калькулятор стоимости окон. Калькулятор должен иметь админку с возможностью изменения цен компонентов. Должен хранить информацию с возможностью сортировки по столбцам. Калькулятор не будет размещаться в ...
Заказать калькулятор стоимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите калькулятор стоимости на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $150Калькулятор стоимостиВеб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад
- $500
Для экспедиторской компании нужно разработать калькулятор стоимости грузов, объяснил проблему которая есть - более подробно в файле pdf который прикрепил, там же расписано примерное тз, хотелось бы увидеть какие то предложение от исполнителей. просьба подробно ...Калькулятор стоимостиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Калькулятор стоимости услуги для встраивания в сайт. Емейл оповещения о созданном заказе. Интеграция с платёжной системой. телега Company_95Калькулятор стоимостиПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт7 месяцев назад
Нужна адаптивная вёрстка (html,css,js, бутстрап подходит) 1 довольно насыщенной страницы, разработка среднесложного калькулятора стоимости услуг в рамках этой же страницы, прикручивание скрипта коллтрекинга, добавление js целей яндекс метрики, настройка отправки форм в почту. нужно успеть к ...JavascriptHTMLCSSBootstrapКалькулятор стоимостиHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Сайт [url=http://project6483513.tilda.ws/]http://project6483513.tilda.ws/[/url] Необходимо между блоками Наши услуги и Наши преимущества добавить блок калькулятора стоимости услуг Данные будут браться из таблицы excel Подробнее как должен работать калькулятор показано в видео Ссылка на фигма [url=https://www.figma.com/file/NRX2hjC8s9KQV4k31zv8kf/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id=0%3A1&t=hTXZ14bhmrbBLJaa-1]https://www.figma.com/file/NRX2hjC8s9KQV4k31zv8kf/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id=0%3A1&t=hTXZ14bhmrbBLJaa-1[/url] Бюджет 1500 т. рублей. я могу даже предоставить ...FigmaКалькулятор стоимостиВеб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $10
Нужен Jquery скрипт калькулятора стоимости товаров. Таблица: наименование товара, единица измерения, цена (до сотых), количество (до тысячных), сумма (до сотых) Возможность добавления, удаления строки таблицы (позиции товара), перемещения строк между собой (изменение порядка drag'n'drop). При введении данных цена-количество считается ...jQueryСкрипт калькуляторКалькулятор стоимостиВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Необходимо создать одностраничный сайт по теме лазерная резка металла – предложение услуг по лазерной резке металла. На сайте должен быть калькулятор стоимости резки. Пользователь должен выбрать толщину листового металла, указать количество контуров (точек пробоя) и общую ...WordPressСайт на WordPressКалькулятор стоимостиСайты «под ключ»13 заявокЗакрытгод назад
Задача: отредактировать карточки товара на тильде на основе референса. В референсе используется приём сайта-калькулятора цен. Сайт на тильде разрабатывается дизайнером-веб-разработчкиком, но его знаний не хватает, нужен программист. Нужно будет совместно с дизайнером обговорить задачу и ...TildaКарточки товаровКалькулятор стоимостиВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
- $10
Задача - руссифицировать вывод скрипта Word Press. Имеется: калькулятор стоимости ремонта (первое прикрепленное изображение) В рамочке выводится рассчитанная стоимость, но только на английском. При смене слов на русские получается вот такая история (второе изображение). Калькулятор создан на ...Калькулятор стоимостиВеб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Форма заказа состоит из калькулятора стоимости и полей с контактной информацией, нужно убрать калькулятор, оставить только форму заказа. На скриншоте пояснение. Постоплата.HTMLКалькулятор стоимостиЗавершенгод назад
Сам калькулятор написан на PHP/jQuery. Необходимо внести следующие правки: [url=https://docs.google.com/document/d/1VHqr_f1h83_RGq23ztJsQXAcVJEEhJtk2SZXWivRIAk/edit]кликабельный текст[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Предположим, что есть стандартный интернет магазин на опенкарт. Для него необходимо создать что-то типа дополнительного сервиса или расширить возможности самого сайта, путем добавления некоторого функционала. 1. Кабинет клиента, с возможность добавить туда домашнего животного. 2. Календарь вакцинации животного. 3. ...OpenCartКалькулятор стоимостиИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Калькулятор стоимости резки металла нужно сделать на отдельной странице сайта [url=http://candle.ua]http://candle.ua[/url] (в идеале, но можно и на отдельном сайте), алгоритм работы: 1. Выбираем опции - толщину, вид материала и кол-во штук, наш/не наш материал 2. Загружаем файл ...WordPressКалькулятор стоимостиЗакрыт2 года назад
Сделать калькулятор стоимости недвижимости (не сложный) Сделать статистику роста цен на недвижимости Установить плагин недвижимости (или взять с нашего старого сайта) чтобы сохранились все фильтры поиска Сделать страницу карточки товара Доработать меню Более подробно по ТЗ отвечу в ЛС.Карточки товаровКалькулятор стоимостиЗакрыт2 года назад
Разработать основу сайта который будет в последствии доделываться требуется База данных с комплектующими ( можно заполнить вариантами для теста) Сайт должен содержать калькулятор стоимости, так же всю информацию про комплектующие нужно получать с базы данных Подробнее распишу если вы ...Калькулятор стоимостиВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен калькулятор расчета стоимости как на данном сайте https://auto-man.com.ua/page14899728.html он должен быть адаптивным Предложите стоимость и срокиВеб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
- $1500
Необходимо разработать онлайн веб-приложение для расчета стоимости окна, двери или комбинации из нескольких окон и дверей. В приложении пользователь строит свой продукт. Более подробно в прикреплённом файле в формате docx.Калькулятор стоимостиЗакрыт2 года назад
Нужен аналогичный калькулятор как на этом сайте Калькулятор стоимости работ https://kommtex.ru/TildaКалькулятор стоимостиЗакрыт2 года назад
На сайте нужно разместить калькулятор доставки, где клиент вбивает свой индекс и вводит вес и габариты, программа автоматически производит пересчет стоимости доставки по новым данным, а также указывает срок доставки. Сайт на Вордпресс.WordPressКалькулятор стоимостиЗакрыт2 года назад
Натяжка нового дизайна на движок. Десктоп и мобильная адаптация имеются, 10 страниц. Создание и доработка модулей под нужды магазина: модули импорта и экспорта, улучшение системы поиска по сайту, создание калькулятора стоимости некоторых групп товаров, создание связи между папками галереи фотографий ...Google AdsКалькулятор стоимостиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад