Задача: отредактировать карточки товара на тильде на основе референса. В референсе используется приём сайта-калькулятора цен. Сайт на тильде разрабатывается дизайнером-веб-разработчкиком, но его знаний не хватает, нужен программист. Нужно будет совместно с дизайнером обговорить задачу и найти решение. Макеты дизайна для калькулятора и всплывающих окон готовы. Нужен бэкэнд.

Коротко о карточке:

Есть несколько категорий товара, цена – не фиксированная, меняется в зависимости от размера товара. С помощью скрипта/кода нужно сделать так что-то наподобие калькулятора стоимости или конструктора-заказа, чтобы человек мог выбрать товар на основе разных категорий

Что мы имеем: референс интернет-магазина, наш сайт на тильде, макеты дизайна в фирме для калькулятора.

Что нужно:

- повторить референс, используя скрипты/программный код

- дополнить сайт на тильде с помощью инструментов, которых на данном ресурсе нет

- подключить СRM-систему + кнопки с заявками

- помочь настроить платёжную систему