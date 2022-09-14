Требуется программист для доработки самописного сайта. Необходимо исправить ошибку при добавлении товара, увеличить размер фото, автоматизировать процесс добавления артикулов, реализовать удобную сортировку, добавить учет остатков продукции, возможность закрытия карточек без захода в них и водяной знак на фото. Задача включает несколько этапов с акцентом на функционал и удобство.
Сделать на сайте блок с калькулятором цен, подключить CRM
Задача: отредактировать карточки товара на тильде на основе референса. В референсе используется приём сайта-калькулятора цен. Сайт на тильде разрабатывается дизайнером-веб-разработчкиком, но его знаний не хватает, нужен программист. Нужно будет совместно с дизайнером обговорить задачу и найти решение. Макеты дизайна для калькулятора и всплывающих окон готовы. Нужен бэкэнд.
Коротко о карточке:
Есть несколько категорий товара, цена – не фиксированная, меняется в зависимости от размера товара. С помощью скрипта/кода нужно сделать так что-то наподобие калькулятора стоимости или конструктора-заказа, чтобы человек мог выбрать товар на основе разных категорий
Что мы имеем: референс интернет-магазина, наш сайт на тильде, макеты дизайна в фирме для калькулятора.
Что нужно:
- повторить референс, используя скрипты/программный код
- дополнить сайт на тильде с помощью инструментов, которых на данном ресурсе нет
- подключить СRM-систему + кнопки с заявками
- помочь настроить платёжную систему
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима небольшая правка в системе Битрикс. Ожидается помощь от специалиста по веб-программированию. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разобраться с проблемой отправки смс уведомлений через smsc.ru на трех сайтах. Проверить код, выяснить причины, почему смс не приходят, несмотря на правильные данные для доступа и наличие баланса. Задача включает анализ и исправление кода на всех трех ресурсах.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить самописное решение на Cake PHP, которое интегрируется с VK API для выгрузки товаров. Исполнитель получит более подробную информацию о задаче.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить парсинг сайтов нескольких компаний-импортеров для извлечения данных. Ожидается качественный сбор информации с целью анализа и дальнейшего использования.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать социальную сеть, максимально приближенную к VK, с функцией оплаты за активность пользователей. Реализовать систему начисления средств за действия, например, за лайки и клики, с возможностью настройки цен из админ-панели. Также требуется внедрить реферальную систему, где за каждого привлеченного реферала пользователь будет получать 5% от его заработка.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется верстальщик для переноса готового дизайна на биржу с использованием React. Необходим опыт в веб-программировании и верстке с учетом современных стандартов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать авторизацию на сайте с использованием Sign in with Apple. Требуется создать приложения для обработки токенов, предоставить коды на PHP или JavaScript для формирования и обработки запросов. Проект должен быть выполнен без использования сторонних библиотек.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать форму для определения автомобиля по VIN номеру. Форма должна включать ввод VIN, проверку на соответствие и возможность отправки результатов на почту. В дальнейшем планируется доработка функционала.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать форму для подбора шин на сайте. Форма должна включать выбор автомобиля, отображение возможных вариантов шин для установки и отправку запроса на почту. База данных актуальна на 2021 год. Простой способ проверки - наличие модели mercedes w223.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад