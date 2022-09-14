Необходимо разработать социальную сеть, максимально приближенную к VK, с функцией оплаты за активность пользователей. Реализовать систему начисления средств за действия, например, за лайки и клики, с возможностью настройки цен из админ-панели. Также требуется внедрить реферальную систему, где за каждого привлеченного реферала пользователь будет получать 5% от его заработка.
Парсинг сайтов.
Интересует получить данные с нескольких компаний импортеров.
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