Требуется разработка бота, который будет автоматически торговать на криптовалютной бирже, основываясь на постах из Twitter. Бот должен открывать сделки по ключевым словам и изображениям, содержащим эти слова или определённые объекты. Отклики принимаются от разработчиков с опытом в искусственном интеллекте и криптобиржах. Портфолио обязательно.