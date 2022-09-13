Модуль интеграции телефонии 3СХ и CRM

По интеграции CRM и 3СХ можно воспользоваться универсальным решением CRM Integration Wizard и создать свой модуль интеграции.

Важно, чтобы CRM поддерживала REST API.

Описание:

https://www.3cx.com/blog/docs/crm-integration-wizard/

https://www.3cx.com/docs/crm-integration/

По информации от интегратора СRМ:

CRM поддерживает API, и если будете делать модуль то это реально

Есть документация

API методы https://www.simla.com/docs/Developers/API/APIVersions/APIv5 раздел Telephony

И есть еще инструкция на русском там указано как вообще подключать телефонии в СРМ https://docs.retailcrm.ru/Developers/API/APIFeatures/TelephonyApiV4

СRМ Simla.com

Версія 5