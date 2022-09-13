Модуль интеграции телефонии 3СХ и CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок171 просмотр

По интеграции CRM и 3СХ можно воспользоваться универсальным решением CRM Integration Wizard и создать свой модуль интеграции.

Важно, чтобы CRM поддерживала REST API.

Описание:

https://www.3cx.com/blog/docs/crm-integration-wizard/

https://www.3cx.com/docs/crm-integration/

По информации от интегратора СRМ:

CRM поддерживает API, и если будете делать модуль то это реально

Есть документация

API методы https://www.simla.com/docs/Developers/API/APIVersions/APIv5 раздел Telephony

И есть еще инструкция на русском там указано как вообще подключать телефонии в СРМ https://docs.retailcrm.ru/Developers/API/APIFeatures/TelephonyApiV4

СRМ Simla.com

Версія 5

3 года назад
guest_16576089038783
3 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Личный кабинет с квитанциями, голосование на сайте (wordpress)

    Требуется разработка личного кабинета на WordPress для владельцев дачных участков, где можно видеть данные, задолженности и формировать квитанции. Также необходимо реализовать функцию онлайн голосования для общего собрания, с авторизацией через личный кабинет. Важно, чтобы голосование было закрытым для разных поселков и чтобы был шаблон для новых поселков.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разработать 3 раздела на Laminas (ex-Zend)

    $1000

    Требуется разработать три раздела на Laminas: Стримы, калькуляции с интеграцией API и улучшение старых разделов. Необходим опыт работы с Laminas и знание Python. Все детали будут обсуждены на интервью.

    PHPPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чат бот

    Необходимо переписать готовый чат-бот для Telegram, созданный в SendPulse, на другой движок или самописное решение. Все тексты и логика уже имеются. Ожидается возможность обсудить детали проекта в Zoom. Пример желаемого функционала можно увидеть в указанном боте.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дописать скрипт php

    Необходимо доработать существующий PHP-скрипт, который использует данные из Active Directory. Требуется реализовать фильтрацию по полям и возможность иерархического поиска по отделам и алфавитного порядка. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать выгрузку данных с магазина OZON с помощью Web программ.

    Требуется реализовать выгрузку данных с магазина OZON с оформлением удобного функционала и аналитики по продажам. Необходимы права администратора и доступ к системе, корректное отображение всех функций и логическая цепочка. Задача включает работу с большими данными, доступ к базе данных и визуализацию в Data Studio. Конфиденциальность информации гарантируется.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт с использованием vue.js

    Требуется сверстать сайт с использованием Vue.js. Ищем специалиста с опытом веб-программирования и знаниями работы с этим фреймворком. Важно соблюдение стандартов разработки и адаптивность сайта.

    Vue.js
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розширення для Chrome під SmartSender

    Необхідно створити розширення для Chrome, яке спростить процес редагування змінних контактів у Smartsender. Розширення повинно виводити форму з ~10 полями, зчитувати значення змінних по контакту та надавати можливість їх редагування перед відправкою в API. Деталі у вкладеному файлі.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка, дизайн

    Требуются специалисты для создания веб-проекта. Необходимы навыки в дизайне, адаптивной React вёрстке, а также в Node.js и express.js. Ищем как парней, так и девушек, готовых внести свой вклад в проект.

    JavaScriptNode.js
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад