Верстка, дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок515 просмотров

Нужны парни или девушки обладающие одним из навыков:

1. Создание дизайна

2. Адаптивной React вёрсткой, и умением связать backend с frontend

3. Node js, express js

Эти навыки нужны для создания проекта, если кто-то заинтересован, пишите в тг (указан в личном профиле) или сюда на сайте отзовитесь на этот заказ.

JavaScriptNode.js
3 года назад
_whoami_
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Заявки фрилансеров

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