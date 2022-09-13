Необходимо разработать плагин для WordPress, который позволит продавать NFT. Плагин должен включать интеграцию с API для проведения оплат. Требуется знание PHP для создания аддона для WooCommerce и Node.js для взаимодействия с API. Задача включает отправку данных о товаре, заключение смарт-контракта и переход на оплату картой.