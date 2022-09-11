Сразу скажу что задача срочная и геморная, на выполнение - в идеале 1 час, максимум 2. Поэтому прошу не оставлять отклики без достаточного опыта работы с js. Предлагайте свой прайс.

Есть поле поиска в хэдере и дропдаун с результатами по введённому ключу. Поиск осуществляется по двум категориям, соответственно там может быть 1 или 2 списка с результатами (на скрине понятней: http://img.netpeak.ua/dron/2022-09-12_182ffb.png. В каждой категории выводится неограниченное кол-во результатов, но их контейнеры ограничены определенным max-height, таким образом, если результатов много - появляется вертикальный скролл.

Непосредственно проблема:

На моб.устройствах, при изменении ориентации с портретной на альбомную, дропдаун выходит за пределы видимой области экрана без возможности просмотреть все результаты поиска.

Задача:

Дропдаун не должен выходить за пределы видимой области экрана.

Также, необходимо уменьшать max-height у списков с результатами в одной или обеих категориях, условия ниже.

Условия:

1. Если категория одна - уменьшаем max-height на разницу между позицией нижней границы дропдауна и позицией нижней границы видимой области которое не вмещается;

2. Если категории две

- и имеют одинаковый max-height, тогда делаем поочередное уменьшение максимальной высоты для каждой из них (по примеру пункта 1);

- max-height отличается - уменьшаем max-height для категории с большим значением до тех пор, пока max-height не станет одинаков.

Рабочий сниппет скину кандидатам.