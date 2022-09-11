Необходимо развернуть проект на сервере и внести правки. Для каждой правки требуется предоставить отчет для пуша на продакшн. Бюджет составляет 30$. Сроки выполнения — 1-2 дня. Оплата только по факту готовности.
Уменьшение/Увеличение высоты дропдауна с результатами поиска
Сразу скажу что задача срочная и геморная, на выполнение - в идеале 1 час, максимум 2. Поэтому прошу не оставлять отклики без достаточного опыта работы с js. Предлагайте свой прайс.
Есть поле поиска в хэдере и дропдаун с результатами по введённому ключу. Поиск осуществляется по двум категориям, соответственно там может быть 1 или 2 списка с результатами (на скрине понятней: http://img.netpeak.ua/dron/2022-09-12_182ffb.png. В каждой категории выводится неограниченное кол-во результатов, но их контейнеры ограничены определенным max-height, таким образом, если результатов много - появляется вертикальный скролл.
Непосредственно проблема:
На моб.устройствах, при изменении ориентации с портретной на альбомную, дропдаун выходит за пределы видимой области экрана без возможности просмотреть все результаты поиска.
Задача:
Дропдаун не должен выходить за пределы видимой области экрана.
Также, необходимо уменьшать max-height у списков с результатами в одной или обеих категориях, условия ниже.
Условия:
1. Если категория одна - уменьшаем max-height на разницу между позицией нижней границы дропдауна и позицией нижней границы видимой области которое не вмещается;
2. Если категории две
- и имеют одинаковый max-height, тогда делаем поочередное уменьшение максимальной высоты для каждой из них (по примеру пункта 1);
- max-height отличается - уменьшаем max-height для категории с большим значением до тех пор, пока max-height не станет одинаков.
Рабочий сниппет скину кандидатам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать автоматический скрипт оплаты с карты на карту через сервис c2c/p2p. Необходимы адаптивная форма оплаты, обход антифрода, возможность смены прокси и рандомное зачисление на карты. Отклики без опыта выполнения подобных задач не рассматриваются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо установить уже написанный скрипт на Python, который парсит данные с крипто бирж и находит лучшие сделки. Задача включает привязку скрипта к телеграмм боту. Ищется специалист, знакомый с Python и работой криптобирж для дальнейшей доработки проекта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Ищется опытный разработчик на Django для выполнения веб-программирования. Ожидается указание цены за час работы. Все подробности будут обсуждены в личной переписке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо провести доработку сайта, созданного на Laravel, с использованием Vue, Inertia и Nova. Задача включает работу как с фронт-эндом, так и с бэк-эндом. Подробности будут предоставлены кандидатам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать техническое задание для разработки сайта, основываясь на примере сайта, который нравится. Тематика сайта должна соответствовать нашей. Укажите ключевые особенности и функционал, который должен быть реализован.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется полная замена фильтра на OpenCart 3 с Brainy Filter на OC Filter 4.8. Необходимо сохранить порядок вывода фильтров и их отображение в производителях, акциях и страницах тегов. Лицензия OC Filter 4.8 уже приобретена. Укажите цену и сроки выполнения задания.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется внести правки на сайт, созданный на платформе Тильда. Необходимы изменения в существующих zero блоках, а также разработка новых. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидату. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется внести изменения на сайте, подключить платежные системы и выполнить другие доработки. Подробности и инструкции можно найти в видео, ссылка на которое предоставлена. Ознакомьтесь с материалами для понимания всех требований.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад