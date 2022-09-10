Требуется внести правки на сайт для улучшения индексации в поисковых системах. Необходимо добавить плашку при оформлении заказа, создать раздел с портфолио, заменить стоковые фото на собственные, добавить блок с видео, а также улучшить страницы с контактами и доставкой. Включить возможность размещения SEO текстов и исправить ошибки валидации.
Правки на сайт
Добрый день! Необходимо внести в правки в сайт на тильде, изменить уже готовые zero блоки, а также создать новые. Полное ТЗ скину кандидату. В заявках пишите сроки и стоимость. Спасибо.
Категория: дизайн сайтов
Заявки фрилансеров
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