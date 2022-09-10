Проект на php 7.4.

Вот краткое описание того, что нужно

https://docs.google.com/document/d/1yeitMFR8ovlyTaIAjKC7yClKy8EqxZfivnq-vf7YgsU/edit?usp=sharing

Если хоть немного сомневаетесь в своих силах, пожалуйста, не оставляйте заявку. С хорошим разработчиком продолжу работу и в других проектах.