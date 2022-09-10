Требуется внести правки на сайт для улучшения индексации в поисковых системах. Необходимо добавить плашку при оформлении заказа, создать раздел с портфолио, заменить стоковые фото на собственные, добавить блок с видео, а также улучшить страницы с контактами и доставкой. Включить возможность размещения SEO текстов и исправить ошибки валидации.
Требуется PHP программист для доработки существующего проекта
Проект на php 7.4.
Вот краткое описание того, что нужно
https://docs.google.com/document/d/1yeitMFR8ovlyTaIAjKC7yClKy8EqxZfivnq-vf7YgsU/edit?usp=sharing
Если хоть немного сомневаетесь в своих силах, пожалуйста, не оставляйте заявку. С хорошим разработчиком продолжу работу и в других проектах.
Заявки фрилансеров
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