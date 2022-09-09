Нужно сделать реферальную систему в чат-боте телеграмм.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок438 просмотров

Нужно сделать чат-бот телеграм на Python/Salebot с реферальной системой, которая срабатывает на этапе оплаты заказа.

Python
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