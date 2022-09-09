Требуется восстановить работоспособность меню сайта на iOS, где оно не открывается. Необходимо также проверить остальной JavaScript-код, включая корзину и поиск. Ожидается уверенное знание JavaScript и понимание различий в его работе на iOS и Android. Проблема может быть связана с регулярными выражениями. Доступ к коду будет предоставлен.