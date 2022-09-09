Требуется конвертация сайта на WordPress с уникальным шаблоном в HTML и JavaScript. Сохранить рабочие контактные формы и возможность централизованной замены данных. Необходима инструкция для регулярной работы с аналогичными сайтами. Рассматриваются предложения по срокам и стоимости.
Убрать вирус (редирект) на вордпресс
Добрый день, при заходе на мой сайт http://matronal.ru идет редирект на странный сайт goldflowerservice
Думаю этот вирус, нужно убрать.
Сразу предлагать сроки и цену.
Спасибо
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