Убрать вирус (редирект) на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок189 просмотров

Добрый день, при заходе на мой сайт http://matronal.ru идет редирект на странный сайт goldflowerservice

Думаю этот вирус, нужно убрать.

Сразу предлагать сроки и цену.

Спасибо

WordPress
3 года назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
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3 года назад
$10
1 день
Спасибо, быстро нашел проблему и устранил ее. Хороший исполнитель, рекомендую!
Все супер , рекомендую!

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