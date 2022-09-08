MIDDLE FRONT END DEVELOPER

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Закрыт20 заявок6730 просмотров

MIDDLE FRONT END DEVELOPER

php,

laravel,

javascript

full stack

Формат: #удальонка

Зайнятість: Проектна

Зараз ми працюємо над розробкою сервісу для українського сегменту, тому в команду шукаємо кмітливого спеціаліста, який зможе швидко включитись в роботу на проектній основі.

Зарплата обговорюється після уточнення задач і фронту роботи в цілому.

JavaScriptLaravelPHP
3 года назад
jobsonuck
Олексій 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Заур
 
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Игорь
 
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3 года назад
Марат
 
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3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
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9 месяцев назад
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Дмитрий
 
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16 дней назад
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3 года назад
Кирилл
 
21 год
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Арсений
 
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месяц назад
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Дмитрий
 
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Был
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3 года назад
Денис
 
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7 минут назад
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Эдуард
 
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Івана
 
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Владислав
 
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месяц назад
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Алишер
 
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Демянович
 
33 года
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3 года назад
Сергей
 
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