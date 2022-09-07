Требуется разработка AI чат-бота для группы в телеграмм для общения с людьми на тему рынка крипто-валют.

Бот нужен для поддержания активности в группе, т.е. должен писать что-то максимально релевантное к предыдущим сообщениям.

Для обучения модели есть большая выборка текстов на данную тему из чатов.

Жду предложений по стоимости и срокам, а также желательно по стеку и необходимых ресурсов.