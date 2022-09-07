Разработка крипто проекта

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок421 просмотр

Требуется кодер для разработки крипто биржи

дизайн и верстка готова, нужно будет внести правки в верстку

разработка функционала

после сдачи проекта вы должны оставаться на связи в качестве поддержки проекта за договоренную плату

Тз и дизайн по запросу

3 года назад
mistqqqq
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лада
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Василь
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Станислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 минут назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
32 отзыва(-1)
3 года назад
ТОП-10
Веб-программирование
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
61 отзыв
3 года назад
Анушаван
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Увеличить скорость импорта товаров на сайте WordPress

    $65

    Требуется наладить быстрый импорт 2,5 млн товаров на сайте WordPress, чтобы завершить процесс за 1,5-2 суток. Необходимо оптимизировать структуру данных: Бренд-Номер-Цена и Имя-Артикул-базовая цена. Также требуется разместить копию сайта на другом домене.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Удаление вируса на сайте с CMS Wordpress

    Необходимо удалить вирусные адалт-ссылки с сайта на Wordpress, которые проставляются с префиксом http. Ссылки сложно поймать вручную, поэтому требуется анализ через ScreamingFrog. Сайт посвящен обзору кредитов и нуждается в очистке от вредоносного контента.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Drupal 7: скрыть картинки у старых материалов

    Необходимо скрыть картинки и подписи к ним у материалов на сайте Drupal 7, опубликованных более двух недель назад. Реализация задачи предполагает добавление к шаблону PHP-кода, который проверяет дату публикации и применяет стиль display: none к картинкам и подпись к ним. Работает с обычными друпаловскими шаблонами.

    DrupalPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо по ТЗ Интегрировать коды Гугл тэг менеджер и код отслежив

    $25

    Требуется интеграция Google Tag Manager и кодов отслеживания на сайте, сделанном на osStore. Необходимо устранить пробелы в адаптивной версии для мобильных устройств и убрать ненужные методы оплаты. Сайт поддерживает два языка (украинский и русский) и две валюты (гривна и тенге). Дедлайн - 09.09.2022.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Next.js

    Требуется разработать админку для управления товарами интернет-магазина с использованием Backpack for Laravel или альтернативного решения. Основные задачи: подключение к фронтенду на Next.js, добавление, удаление и редактирование товаров, настройка атрибутов и категорий, а также базовые SEO-настройки (тайтл, дескриптор, H1 и управление ссылками).

    Next.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Telegram бота для техников по обслуживанию стоек с кофе.

    $50

    Необходимо разработать Telegram бота для техников, который будет автоматизировать процесс обслуживания кофейных стоек. Бот должен позволять техникам загружать фото, которые автоматически направляются в соответствующие группы или каналы. Также требуется админка для управления функционалом и учёта. Подробное ТЗ доступно по ссылке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать валидацию формы отправки

    Необходимо реализовать валидацию полей формы отправки на готовом лендинге с использованием JavaScript. Также требуется настроить отправку данных, адаптируя верстку к уже готовому скрипту. Задача займет около 10 минут для опытного специалиста.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обновить дизайн сайта. Запрограммировать этот дизайн

    Требуется обновить дизайн корпоративного сайта и запрограммировать его. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, готового реализовать современные решения для улучшения функциональности и визуальной привлекательности сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Пофиксить форму авторизации на сайте

    $5

    Необходимо пофиксить форму авторизации на сайте, где данные при регистрации корректно сохраняются в БД, но при авторизации возникает ошибка неверного ввода. Ожидается анализ кода, написанного на PHP, и устранение проблемы, возможно связанной с настройками или логикой работы формы.

    LaravelPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад