LadaDenisova

Лада LadaDenisova

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Приветствую, меня зовут Лада, я основатель веб-студии Grapphoria.

Приветствуем!

Мы — студия дизайна Grapphoria, создаем визуальные решения, которые продают.

Наша команда разрабатывает дизайн, который усиливает бренд, делает его узнаваемым и помогает привлекать клиентов.

📌 Наши услуги:
Айдентика: логотипы, логобуки, брендбуки
Презентации и коммерческие предложения (КП)
Дизайн упаковки
Полиграфия: сложные буклеты, каталоги, визитки, меню
Рекламные материалы: уличные баннеры, сити-форматы, web-баннеры
Социальные сети: оформление, креативы, инфографика
Рич-контент и инфографика для маркетплейсов
Видео: интро, анимация, рекламные ролики
3D-визуализация
Макеты сайтов
Фото- и видеосъемка товаров

📌 Почему выбирают нас?
🔹 Работаем в связке с клиентом — погружаемся в проект, анализируем аудиторию
🔹 Учитываем бизнес-цели, а не просто «рисуем красиво»
🔹 Соблюдаем сроки и держим связь на каждом этапе
🔹 В команде только опытные дизайнеры

Мы подходим к каждому проекту индивидуально и готовы предложить решения, которые усилят ваш бизнес.

📩 Пишите, обсудим ваш проект и найдем лучшее решение!

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Отзывы заказчиков

Anastasiagir
Анастасия 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Обновить логотип для строительной компании
Спасибо за креатив!)
Анастасия дала ясно понять что ей требуется, общается вежливо и оперативно, рекомендую.
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