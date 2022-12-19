Приветствуем!
Мы — студия дизайна Grapphoria, создаем визуальные решения, которые продают.
Наша команда разрабатывает дизайн, который усиливает бренд, делает его узнаваемым и помогает привлекать клиентов.
📌 Наши услуги:
✅ Айдентика: логотипы, логобуки, брендбуки
✅ Презентации и коммерческие предложения (КП)
✅ Дизайн упаковки
✅ Полиграфия: сложные буклеты, каталоги, визитки, меню
✅ Рекламные материалы: уличные баннеры, сити-форматы, web-баннеры
✅ Социальные сети: оформление, креативы, инфографика
✅ Рич-контент и инфографика для маркетплейсов
✅ Видео: интро, анимация, рекламные ролики
✅ 3D-визуализация
✅ Макеты сайтов
✅ Фото- и видеосъемка товаров
📌 Почему выбирают нас?
🔹 Работаем в связке с клиентом — погружаемся в проект, анализируем аудиторию
🔹 Учитываем бизнес-цели, а не просто «рисуем красиво»
🔹 Соблюдаем сроки и держим связь на каждом этапе
🔹 В команде только опытные дизайнеры
Мы подходим к каждому проекту индивидуально и готовы предложить решения, которые усилят ваш бизнес.
📩 Пишите, обсудим ваш проект и найдем лучшее решение!
Портфолио
- Разработка брендбука для ветеринарной клиники20 просмотров
- Разработка фирменного стиля корп. мероприятия17 просмотров
- Разработка брендбука16 просмотров
- Разработка фирменного стиля11 просмотров
- Разработка брендбука для бизнесс-центра15 просмотров
- Разработка фирменного стиля для парфюмерии10 просмотров
- Разработка брендбука7 просмотров
- Разработка брендбука8 просмотров
- Разработка брендбука11 просмотров
- Разработка брендбука11 просмотров