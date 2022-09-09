ТЗ на екомерс: https://docs.google.com/document/d/1XrjTJWe0e4cJB3M8tlwsEEtpWKEmSLsFAB7nOHDsMZQ/edit#heading=h.31z3kb52vhkt

Тз на установку GTM https://docs.google.com/document/d/1PJTqpfxVQVhWBQHO0jEniUIRAsoZ-nC5Ka1TiYGp3QM/edit#heading=h.4jqgnn56q3lc

Также сделать некоторые правки, в адаптивной версии с мобильного устройства есть не большие пробелы, то есть весь сайт скролится в сторону.

Также убрать не нужные методы оплат.

Сайт сделан на осstore и на 2х языках. Украинский и русский.+ 2 валюты гривна и тенге. Дополнительно детали могу рассказать в личной переписке/

Дедлайн 09.09.2022