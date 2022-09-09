Требуется разработать админку для управления товарами интернет-магазина с использованием Backpack for Laravel или альтернативного решения. Основные задачи: подключение к фронтенду на Next.js, добавление, удаление и редактирование товаров, настройка атрибутов и категорий, а также базовые SEO-настройки (тайтл, дескриптор, H1 и управление ссылками).
Необходимо по ТЗ Интегрировать коды Гугл тэг менеджер и код отслежив
ТЗ на екомерс: https://docs.google.com/document/d/1XrjTJWe0e4cJB3M8tlwsEEtpWKEmSLsFAB7nOHDsMZQ/edit#heading=h.31z3kb52vhkt
Тз на установку GTM https://docs.google.com/document/d/1PJTqpfxVQVhWBQHO0jEniUIRAsoZ-nC5Ka1TiYGp3QM/edit#heading=h.4jqgnn56q3lc
Также сделать некоторые правки, в адаптивной версии с мобильного устройства есть не большие пробелы, то есть весь сайт скролится в сторону.
Также убрать не нужные методы оплат.
Сайт сделан на осstore и на 2х языках. Украинский и русский.+ 2 валюты гривна и тенге. Дополнительно детали могу рассказать в личной переписке/
Дедлайн 09.09.2022
Заявки фрилансеров
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