Необходимо пофиксить форму авторизации на сайте, где данные при регистрации корректно сохраняются в БД, но при авторизации возникает ошибка неверного ввода. Ожидается анализ кода, написанного на PHP, и устранение проблемы, возможно связанной с настройками или логикой работы формы.
Обновить дизайн сайта. Запрограммировать этот дизайн
Необходимо обновить дизайн корпоративного сайта, а также запрограммировать его на сайт.
Ссылка http://new.isotope-cmr.com
Заявки фрилансеров
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