Обновить дизайн сайта. Запрограммировать этот дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка160 просмотров

Необходимо обновить дизайн корпоративного сайта, а также запрограммировать его на сайт.

Ссылка http://new.isotope-cmr.com

3 года назад
guest_16625410430819
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад