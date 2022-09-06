Требуется скопировать сайт meraton cc с полным сохранением дизайна и функционала. Нужно реализовать работу сайта как оригинала, включая фронтенд и личный кабинет. Ввод криптовалюты должен осуществляться через стороннее API, вывод будет производиться вручную. Укажите цену и сроки выполнения. Задача срочная.
Модуль проверки требований загруженных файлов на сайт
Требуется создать модуль проверки требований загруженных файлов на сайт к архитектуре устройства Андроид (движок DLE 15.0). Более детально принцип работы модуля описан здесь https://docs.google.com/document/d/13TWuZlWu01kXXfPayb5167zu0CFEtw6Z7RumFcvJB28/edit
Заявки фрилансеров
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