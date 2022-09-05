Скопировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок357 просмотров

Задача:

Скопировать сайт с возможностью его кастомизации и внедрить Stripe (https://stripe.com/).

Сайт:

https://sonikt.com/

Требования:

1. Нужна возможность получения письма себе на почту о заказе.

2. Интеграция со Stripe. Но тут есть нюанс: каждый сайт проходит модерацию. При внедрении не отправляем на модерацию, оставить в режиме разработчика (так можно). Но нужно разобраться каким образом из этого режима понять что юзер совершил и отправил заказ. На WP есть модуль Stripe и он в админке показывал что поступил заказ, несмотря на режим разработчика.

3. Убрать сквозные ссылки и логотипы на Инстаграм и Тик-Ток: https://i.imgur.com/FFYS4WI.png

4. При клике на этот блок: https://i.imgur.com/Qa2VfXG.png

На основном сайте ссылка ведет на странную страницу, где в перелинковке такие же странные страницы (например тестовые). На нашем сайте при клике на эту ссылку необходимо сделать переход на оформление заказа, который будет по остальным ссылкам с оформлением заказа, например здесь:

https://i.imgur.com/ZLiDP5Y.png

Условно говоря, переход по ссылке: https://наш.домен?add-to-cart=1037#

5. Доп. пункт:

На странице оплаты не нужны выделенные пункты:

https://i.imgur.com/yo09gxp.png

Если есть возможность кастомизации формы в Stripe, то эти пункты копировать не нужно.

6. Также доп. пункт “если не сложно” в автоматизированном режиме. Необходимо уникализировать верстку.

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