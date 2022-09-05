Разработайте скрипт на JavaScript, который будет обрабатывать входящие звонки на номер 78003508986 и переадресовывать их на номер сотрудника +7917808****. Добавьте необходимые блоки кода для корректной работы приложения и интеграции с Voximplant.
Скопировать сайт
Задача:
Скопировать сайт с возможностью его кастомизации и внедрить Stripe (https://stripe.com/).
Сайт:
Требования:
1. Нужна возможность получения письма себе на почту о заказе.
2. Интеграция со Stripe. Но тут есть нюанс: каждый сайт проходит модерацию. При внедрении не отправляем на модерацию, оставить в режиме разработчика (так можно). Но нужно разобраться каким образом из этого режима понять что юзер совершил и отправил заказ. На WP есть модуль Stripe и он в админке показывал что поступил заказ, несмотря на режим разработчика.
3. Убрать сквозные ссылки и логотипы на Инстаграм и Тик-Ток: https://i.imgur.com/FFYS4WI.png
4. При клике на этот блок: https://i.imgur.com/Qa2VfXG.png
На основном сайте ссылка ведет на странную страницу, где в перелинковке такие же странные страницы (например тестовые). На нашем сайте при клике на эту ссылку необходимо сделать переход на оформление заказа, который будет по остальным ссылкам с оформлением заказа, например здесь:
https://i.imgur.com/ZLiDP5Y.png
Условно говоря, переход по ссылке: https://наш.домен?add-to-cart=1037#
5. Доп. пункт:
На странице оплаты не нужны выделенные пункты:
https://i.imgur.com/yo09gxp.png
Если есть возможность кастомизации формы в Stripe, то эти пункты копировать не нужно.
6. Также доп. пункт “если не сложно” в автоматизированном режиме. Необходимо уникализировать верстку.
Заявки фрилансеров
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