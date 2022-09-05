В сервисе шаблон разделён на 2 части

https://adsblogger.media/manager - сторона менеджера (сюда попадают группы пользователей: админ и менеджеры)

https://adsblogger.media/klient - сторона клиента - тут только пользователи из группы клиенты

Фильтр - находится в левой колонке по счёту первый

Модуль по финансам в проекте - находится в левой колонке по счёту второй (Финансы)

1. В фильтре на стороне менеджера (https://adsblogger.media/manager) клиент дублируется в разделах "Клиенты" и "В работе"

Задача:

Выяснить почему и исправить

2. При изменении бюджета в проекте, начинает слетать весь прогресс по блогерам

Как на стороне клиента (https://adsblogger.media/klient) , так и на стороне менеджера (https://adsblogger.media/manager)

При этом в проектах по воронке блогеров должны вести только группы: клиент и менеджер

До страницы "В работе" - далее на этой странице клиент уже не ведёт блогеров, а ведёт только менеджер (со стороны клиента можно только наблюдать)

К примеру: Были блогеры на разных статусов (лонг лист, согласованные, в работе (Ожидаем отправки креативов, Креативы на согласовании и т.д.)), изменился бюджет - все блогеры перенеслись в лонг-лист

Задача: Сделать чтобы они не слетали при изменении бюджета или редактировании какой-либо сущности (блогеры, проекты, пользователи) и функционал по финансам в проекте корректно считал

3. В воронке на странице "В работе" в статусе "Ожидаем отправки креативов" при нажатии на кнопку "согласовать", те блогеры которые были отмечены галочкой, из них не все переходят на следующий статус "Креативы на согласовании", а деньги из "В резерве" в "Израсходовано" переходят

Задача: Исправить, чтобы все отмеченные блогеры переходили из статуса "Ожидаем отправки креативов" в "Креативы на согласовании", при этом бюджет в проекте должен считаться корректно (информация о том как должен считаться бюджет написана ниже в разделе "Модуль по финансам в проекте")

На странице "В работе" согласовывать блогеров могут только менеджеры, у клиента нет такой возможности

Но когда на стороне менеджера не всех блогеры перекидываются в следующий статус "Креативы на согласовании", то у клиента происходит та же самая ошибка (то есть некоторые отмеченные блогеры остаются в статусе "Ожидаем отправки креативов")

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Модуль по финансам в проекте (Финансы)

Деньги от каждого блогера считаются от суммы интеграции

А сумма интеграции берётся от созданной площадки у блогера (в БД это - "integration_cost")

Бюджет на проект - закладывается при создании или редактировании проекта

Остаток бюджета - по дефолту тянется из "Бюджет на проект"

И те блогеры которые были перенесены из статуса "Согласованные" в "Ожидаем отправки креативов", деньги из "Остаток бюджета" переходят в "В резерве"

Если уже согласованного блогера вернули в "Согласованные" и "В работе" или в отказ, то из "В резерве" деньги переходят обратно в "Остаток бюджета"

При этом, если блогер был на странице "Согласованные" в нейтральном состоянии и его закинули в отказ - деньги не перекидываются и то же самое наоборот

Израсходовано

Если блогера(-ов) согласовали в статусе "Ожидаем отправки креативов", то из "В резерве" деньги переходят в "Израсходовано"

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После выполнения этих трёх задач, весь остальной функционал, должен работать так же как и работал изначально

Вся работа проводится в начале у фрилансера на локалке, затем пушится на github и далее тянется на сервер

Рассматриваются только те, у которых есть опыт с фреймворком yii2 и умеет работать с git