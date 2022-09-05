Требуется разработать сайт 'Онлайн карта обращений населения города', где пользователи могут отмечать проблемные места с отзывами. Мэрия должна видеть пометки на карте с возможностью открывать описание проблемы и фотографии. После решения проблемы пометки перекрашиваются в зеленый цвет. Срок выполнения - 3 суток.
Сделать 3 задачи на yii2
В сервисе шаблон разделён на 2 части
https://adsblogger.media/manager - сторона менеджера (сюда попадают группы пользователей: админ и менеджеры)
https://adsblogger.media/klient - сторона клиента - тут только пользователи из группы клиенты
Фильтр - находится в левой колонке по счёту первый
Модуль по финансам в проекте - находится в левой колонке по счёту второй (Финансы)
1. В фильтре на стороне менеджера (https://adsblogger.media/manager) клиент дублируется в разделах "Клиенты" и "В работе"
Задача:
Выяснить почему и исправить
2. При изменении бюджета в проекте, начинает слетать весь прогресс по блогерам
Как на стороне клиента (https://adsblogger.media/klient) , так и на стороне менеджера (https://adsblogger.media/manager)
При этом в проектах по воронке блогеров должны вести только группы: клиент и менеджер
До страницы "В работе" - далее на этой странице клиент уже не ведёт блогеров, а ведёт только менеджер (со стороны клиента можно только наблюдать)
К примеру: Были блогеры на разных статусов (лонг лист, согласованные, в работе (Ожидаем отправки креативов, Креативы на согласовании и т.д.)), изменился бюджет - все блогеры перенеслись в лонг-лист
Задача: Сделать чтобы они не слетали при изменении бюджета или редактировании какой-либо сущности (блогеры, проекты, пользователи) и функционал по финансам в проекте корректно считал
3. В воронке на странице "В работе" в статусе "Ожидаем отправки креативов" при нажатии на кнопку "согласовать", те блогеры которые были отмечены галочкой, из них не все переходят на следующий статус "Креативы на согласовании", а деньги из "В резерве" в "Израсходовано" переходят
Задача: Исправить, чтобы все отмеченные блогеры переходили из статуса "Ожидаем отправки креативов" в "Креативы на согласовании", при этом бюджет в проекте должен считаться корректно (информация о том как должен считаться бюджет написана ниже в разделе "Модуль по финансам в проекте")
На странице "В работе" согласовывать блогеров могут только менеджеры, у клиента нет такой возможности
Но когда на стороне менеджера не всех блогеры перекидываются в следующий статус "Креативы на согласовании", то у клиента происходит та же самая ошибка (то есть некоторые отмеченные блогеры остаются в статусе "Ожидаем отправки креативов")
_________________
Модуль по финансам в проекте (Финансы)
Деньги от каждого блогера считаются от суммы интеграции
А сумма интеграции берётся от созданной площадки у блогера (в БД это - "integration_cost")
Бюджет на проект - закладывается при создании или редактировании проекта
Остаток бюджета - по дефолту тянется из "Бюджет на проект"
И те блогеры которые были перенесены из статуса "Согласованные" в "Ожидаем отправки креативов", деньги из "Остаток бюджета" переходят в "В резерве"
Если уже согласованного блогера вернули в "Согласованные" и "В работе" или в отказ, то из "В резерве" деньги переходят обратно в "Остаток бюджета"
При этом, если блогер был на странице "Согласованные" в нейтральном состоянии и его закинули в отказ - деньги не перекидываются и то же самое наоборот
Израсходовано
Если блогера(-ов) согласовали в статусе "Ожидаем отправки креативов", то из "В резерве" деньги переходят в "Израсходовано"
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После выполнения этих трёх задач, весь остальной функционал, должен работать так же как и работал изначально
Вся работа проводится в начале у фрилансера на локалке, затем пушится на github и далее тянется на сервер
Рассматриваются только те, у которых есть опыт с фреймворком yii2 и умеет работать с git
Заявки фрилансеров
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