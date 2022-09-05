Задача простая.

Есть готовый сайт на вордпресс.

Нужно сделать его копию на том же самом хостинге только на другом домене.

Кто знает - правильно скопировать файлы и бд пересоздать.

Чтобы в итоге получилось два одинаковых сайта, но на разных доменах.

Плюс настроить редирект на ссл и с www на без www

Домен уже зареган, ссл получен.