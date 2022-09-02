На сайте inspektorpraci.eu есть перелинковка страниц работодателя типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/2181_agentstvo-dk-partner-sp-z-oo-d-pol-sha (одна таблица в бд) со страницей с вакансиями от работодателя типа https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/partner/agentstvo-dk-partner-sp-z-oo-d-pol-sha (другая таблица в бд). На данный момент перелинковка реализована через поиск по имени работодателя (условие contains, насколько я знаю) - это приводит к показу вакансий не у тех работодателей (например, если название нескольких работодателей содержит слово work). Необходимо изменить на перелинковку по уникальному id работодателя, которое уже присутствует в таблице работодателей и может быть добавлено в таблицу с вакансиями.

Насколько я понимаю, актуальный код, который это реализует и который нужно изменить, следующий:

hasVacancy):?>

public function getHasVacancy(){

$name = explode(' ',$this->name);

$name = implode('|',$name);

$count = Vacancy::find()->andFilterWhere(['REGEXP', 'partner', $name])->count();

if($count > 0){

return true;

}

return false;

}