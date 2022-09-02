Требуется декомпиляция lua скрипта для восстановления исходного кода. Необходимы знания в области lua и опыт работы с декомпиляцией. Ожидается качественный результат.
На сайте inspektorpraci.eu есть перелинковка страниц работодателя типа
На сайте inspektorpraci.eu есть перелинковка страниц работодателя типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/2181_agentstvo-dk-partner-sp-z-oo-d-pol-sha (одна таблица в бд) со страницей с вакансиями от работодателя типа https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/partner/agentstvo-dk-partner-sp-z-oo-d-pol-sha (другая таблица в бд). На данный момент перелинковка реализована через поиск по имени работодателя (условие contains, насколько я знаю) - это приводит к показу вакансий не у тех работодателей (например, если название нескольких работодателей содержит слово work). Необходимо изменить на перелинковку по уникальному id работодателя, которое уже присутствует в таблице работодателей и может быть добавлено в таблицу с вакансиями.
Насколько я понимаю, актуальный код, который это реализует и который нужно изменить, следующий:
hasVacancy):?>
public function getHasVacancy(){
$name = explode(' ',$this->name);
$name = implode('|',$name);
$count = Vacancy::find()->andFilterWhere(['REGEXP', 'partner', $name])->count();
if($count > 0){
return true;
}
return false;
}
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