Имеется сайт агропромышленного журнала: bossagro.kz

Требуется WordPress разработчик для поддержки сайта на ближайшие пару месяцев.

Задач достаточно, начиная от "поменять контакты в футере" - до "оптимизировать сайт под Google Page Speed". В целом, большинство задач не очень сложные, поэтому готов работать с новичками в WordPress.

Сами задачи размещаются в Bitrix24. Внесенные правки нужно будет выгружать в GitHub. На сайте присутствуют кастомные плагины, созданные персонально для него, для их доработки потребуются знания PHP.

Оплата осуществляется 1 раз в 2 недели (14-го и 28-го числа) за отработанные часы.

Задачи не "горят" по строкам, так что в день можно уделять работе над сайтом 1-2 часа (если хочется - всегда можно и больше), за исключением критических ситуаций (возникают крайне редко).

В ответах, пожалуйста, указывайте:

1. По какой ставке (в рублях) за час вы готовы работать?

2. Сколько часов в день можете уделять проекту?