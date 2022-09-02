Ищется специалист для доработки проекта на Python/Django. Важны навыки веб-программирования. Подробное ТЗ предоставлено. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Внесение доработок в сайт на WordPress
Имеется сайт агропромышленного журнала: bossagro.kz
Требуется WordPress разработчик для поддержки сайта на ближайшие пару месяцев.
Задач достаточно, начиная от "поменять контакты в футере" - до "оптимизировать сайт под Google Page Speed". В целом, большинство задач не очень сложные, поэтому готов работать с новичками в WordPress.
Сами задачи размещаются в Bitrix24. Внесенные правки нужно будет выгружать в GitHub. На сайте присутствуют кастомные плагины, созданные персонально для него, для их доработки потребуются знания PHP.
Оплата осуществляется 1 раз в 2 недели (14-го и 28-го числа) за отработанные часы.
Задачи не "горят" по строкам, так что в день можно уделять работе над сайтом 1-2 часа (если хочется - всегда можно и больше), за исключением критических ситуаций (возникают крайне редко).
В ответах, пожалуйста, указывайте:
1. По какой ставке (в рублях) за час вы готовы работать?
2. Сколько часов в день можете уделять проекту?
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