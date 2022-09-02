Доработка системы лояльности на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки901 просмотр

Необходимо доработать текущую версию или сделать новую версию системы лояльности в интернет-магазине.

1) Система лояльности делит клиентов на 4 категории:

- не подписчик,

- подписчик 2 месяца (подписка покупается на сайте и стоит 227 рублей за месяц)

- подписчик 4 месяца (подписка покупается на сайте и стоит 207 рублей за месяц)

- подписчик 6 месяцев (подписка покупается на сайте и стоит 187 рублей за месяц).

2) За подписчиками должна быть закреплена базовая скидка на период действия подписки на все товары. 2 месяца - 5%, 4 месяца - 6%, 6 месяцев - 7%.

3) Должна быть возможность заменять базовые скидки или дополнять их новыми на любые товары и на любой срок.

Пример. Лакомства для собак весь сентябрь со скидкой до 30%.

Это значит, что должна быть возможность установить скидки на отдельные категории товаров, на заданный срок. Скидки для разных категорий клиентов при этом разные. Не подписчики получают, например, 10%, подписчики 2 месяца - 15%. 4 месяца - 20%, 6 месяцев - 30%.

На данный момент используется плагин WP Swings и он частично закрывает первые 2 пункта задания с мелкими недочетами. Можно доработать его и закрыть 3 пункт или сделать все заново, на усмотрение исполнителя по согласованию с заказчиком.

WordPress
3 года назад
guest_16621093071482
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