Необходим перенос статей с одного сайта на другой на платформе WordPress. Простой импорт через плагин не удался, требуется более глубокое понимание разработки. Возможно, потребуется перенос дампа базы данных или ручное добавление данных. Ищем разработчика с опытом работы в WP для решения данной проблемы.