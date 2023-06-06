Front-End Developer | JavaScript Developer

Веб розробка проектів та окремих модулів.

Hard Skills:

- JS;

- NodeJS;

- React (сучасний, функціональний підхід + хуки);

- Git - GitProfile;

- HTML (семантичний) + БЕМ;

- CSS, SCSS;

- Figma;

- Photoshop.

Про себе:

Відповідальний, акуратний, цілеспрямований.

Гарантії:

Здача задачі в погоджений строк.

На протязі місяця, з моменту здачі роботи замовнику, зобов'язуюсь безкоштовно виправити можливі допущені мною помилки, у разі виявлення таких.

Портфоліо:

https://www.weblancer.net/users/jmfy777/portfolio/

https://github.com/Yurii77777

Контакты:

Телеграм: https://t.me/Yurets7777

E-mail: [email protected]