Front-End Developer | JavaScript Developer
Веб розробка проектів та окремих модулів.
Hard Skills:
- JS;
- NodeJS;
- React (сучасний, функціональний підхід + хуки);
- Git - GitProfile;
- HTML (семантичний) + БЕМ;
- CSS, SCSS;
- Figma;
- Photoshop.
Про себе:
Відповідальний, акуратний, цілеспрямований.
Гарантії:
Здача задачі в погоджений строк.
На протязі місяця, з моменту здачі роботи замовнику, зобов'язуюсь безкоштовно виправити можливі допущені мною помилки, у разі виявлення таких.
Портфоліо:
https://www.weblancer.net/users/jmfy777/portfolio/
Контакты:
Телеграм: https://t.me/Yurets7777
E-mail: [email protected]
Портфолио
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