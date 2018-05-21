Программировоание PHP, С#, VBA
Написание кода различной сложности на PHP, С#, VBA.
Парсеры, телеграмм боты, автоставщики для букмекерских контор, прайс-листы для интернет магазинов и многое другое.
Пишите, буду рад сотрудничеству.
Примеры работ на VBA(excel):
https://www.youtube.com/watch?v=Vuqw7ugbL3Q - 2ГИС
https://youtu.be/V2oaMJRE2Vg - парсер
https://youtu.be/vw70kDrGlL0 - переводчик
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
VBA
Игорь, все выполнил в срок, учел все пожелания, за что ему огромное спасибо! Рекомендую Игоря, как ответственного исполнителя. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задания, моментальная оплата. Доволен сотрудничеством.
Базы данных
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#41
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#58
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#263