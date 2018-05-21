cap32

Игорь cap32

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Программировоание PHP, С#, VBA

Написание кода различной сложности на PHP, С#, VBA.

Парсеры, телеграмм боты, автоставщики для букмекерских контор, прайс-листы для интернет магазинов и многое другое.

Пишите, буду рад сотрудничеству.

Примеры работ на VBA(excel):

https://www.youtube.com/watch?v=Vuqw7ugbL3Q - 2ГИС

https://youtu.be/V2oaMJRE2Vg - парсер

https://youtu.be/vw70kDrGlL0 - переводчик

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Отзывы заказчиков

asysin
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Написать макрос на VBA в Excel
VBA
Игорь, все выполнил в срок, учел все пожелания, за что ему огромное спасибо! Рекомендую Игоря, как ответственного исполнителя. Спасибо
Отличный заказчик! Четкая постановка задания, моментальная оплата. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Базы данных
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#41
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#58
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#263