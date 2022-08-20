Требуется разработка Telegram-бота, который будет мониторить список самых быстрорастущих монет на бирже Binance и отправлять оповещения о изменениях. Бот должен работать с настраиваемой периодичностью, например, каждые 10-30 минут. Открыты к альтернативным идеям по реализации. Бюджет - около 50$.
Синхронный перевод видео
Нужен скрипт автоматического перевода видео с разбивкой по предложениям.
В Яндекс браузере есть такая функция синхронного перевода, нужно аналогичное
дополнение браузера которое сможет разбивать голос по предложениям и
транслировать два раза, с переводом и без.
Заявки фрилансеров
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