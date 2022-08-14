Требуется разработать настроенный автокликер с функцией записи нажатий клавиатуры для автоматизации создания новых сотрудников в Qtickets и добавления их в скидку из CRM. Процесс включает копирование информации из карточек CRM и активацию скидки, с учетом различий по городам. Важно обеспечить удобство и точность при работе с данными.