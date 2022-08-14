Требуется разработать скрипт для анализа свечного графика криптовалютных торговых пар, определяющий характер нисходящего движения цены. Необходимы знания PHP и одного из языков программирования: Python, Node.js или Go. Ожидается опыт в трейдинге, работа с криптовалютными роботами и высоконагруженными системами. Уровень владения от middle и выше.
Форк PoS монеты
Требуется создать форк PoS монеты (core, wallet, explorer).
Репозиторий для форка и все исходные данные будут предоставлены.
Подавайте заявку только если имеете опыт и можете оперативно справиться с задачей.
Приветствуется знание С++.
Спасибо.
P,S, Можна спілкуватись по українські. Пишіть.
Выбранный исполнитель
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