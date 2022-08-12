Нужно написать код под esp32 pwm для сервопривода и прокинуть uart

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок296 просмотров

Нужно сделать удаленое управление через интернет прокинуть шим сигнал тоесть сделать вход pwm  и аналоговый сигнал 16 каналов esp32 прокинуть через сервер и вывести на удаленой esp 32 за работу готов отдать 5-7 тыс руб 

3 года назад
guest_16603421746396
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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