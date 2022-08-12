Требуется специалист для разработки астрологической программы, которая будет рассчитывать натальные карты по ведической системе. Имеются примеры и аналоги для参考. Необходим опыт в разработке ПО и понимание астрологии.
Нужно написать код под esp32 pwm для сервопривода и прокинуть uart
Нужно сделать удаленое управление через интернет прокинуть шим сигнал тоесть сделать вход pwm и аналоговый сигнал 16 каналов esp32 прокинуть через сервер и вывести на удаленой esp 32 за работу готов отдать 5-7 тыс руб
Заявки фрилансеров
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