Дописать клиент-серверную программу на python3

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки375 просмотров

Всем доброго времени суток.

Требуется дописать программу, которая будет собирать данные по сокет и отправлять определённые баш-скрипты в зависимости от полученных данных, готова немалая часть программы, подробности кандидатам.

Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР, бюджет 250$. Срок 6 дней, довольно сжатый, но работы фактической часов на 10-12.

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Разыскивается разработчик, который имеет релевантный опыт парсинга.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- понимание архитектуры веб-систем;

- опыт работы с парсерами, грабберами;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ на python.

Python
3 года назад
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Эрик помог с разработкой сложного клиент-серверного приложения и перевыполнил работу, рекомендую к сотрудничеству, как добросовестного и знающего специалиста! Будем сотрудничать дальше
Рекомендую заказчика к работе, интересные задачи, четко ставит ТЗ и ориентирует в выполнении заказа. Оплата в полном объеме и в срок!

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
110 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Прикладное ПО
ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад

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